Contenido extra | Temporada 5

¿Qué peluca no se pondrían? ¿A quién no imitarían? Estas son las cosas que no harían las reinas de Drag Race España

Las concursantes de la quinta temporada tienen muy claro todo aquello que no están dispuestas a hacer. ¡Descúbrelo aquí!

Sara Ruiz| Ximena Rodero
Publicado:

En Drag Race España le hemos preguntado a las reinas de la quinta temporada por cosas que nunca harían en drag: qué peluca nunca se pondrían, a qué personaje nunca imitarían o qué frase de entrada nunca dirían.

Además del drag, nos han contado algún que otro secreto sobre ellas que no les gustaría que nadie supiera.

Si quieres descubrir más, ya puedes ver el vídeo completo. Y este domingo a las 20h, llega la final de Drag Race España. ¡No te lo pierdas!

