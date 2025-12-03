Carlota Baró se enfrenta a la bola negra de Una Vuelta Más: "La vida sigue y tienes que vivirla como tú quieras"

Ha llegado el momento del programa en el que el invitado tiene que enfrentarse cara a cara con la temida bola negra, la bola de las cicatrices. En este caso, le ha tocado a la actriz Carlota Baró, a quien Maya Pixelskaya ha logrado dejar sin palabras una vez más.

Cuando Carlota ha descubierto lo que había en el interior de la bola, sus palabras han sido las siguientes: "La vida sigue, y tienes que vivirla como tú quieras". Y es que dentro de la bola negra se encontraba una placa "al mejor padre del mundo", que ha despertado la emoción de la actriz.

"Mi padre se fue muy pronto, un cáncer se le llevó por delante", ha confesado la actriz. "Era como mi luz", ha añadido, notablemente emocionada.

A pesar de que se trata de una cicatriz a la que Carlota Baró ha logrado poner puntos de sutura con los años, le ha dejado caer a Maya que "hay etapas que lo llevas mejor, etapas que piensas más".

Dejado a un lado la dureza del asunto que ha destapado la bola, nos quedamos con la forma en que Carlota ha abierto su corazón en este gran momento de la entrevista.

Si quieres disfrutarla al completo, ¡entra en atresplayer y no te lo pierdas!