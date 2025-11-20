Fama o drama: el test de Maya Pixelskaya a Carla Díaz en Una Vuelta Más

Durante su entrevista para el primer programa de Una Vuelta Más, el videopodcast original de atresplayer, Carla Díaz se ha sometido a un curioso cuestionario. Este es el test "Fama o drama", en el que la actriz, viéndose ante distintas situaciones imaginarias, ha tenido que escoger si estas serían cómodas o incómodas.

La primera de las situaciones que ha planteado Maya Pixelskaya, presentadora del programa, es la siguiente: "Te piden una foto un lunes a las 7 de la mañana." Entre risas, Carla la ha calificado de drama, aunque ha matizado que se haría la foto porque "podría empatizar con la persona que la pide".

Ante la idea de ser reconocida en un sex shop, la actriz ha sorprendido a Maya con su respuesta: "Igual de repente me hace gracia". Por ello, ha terminado escogiendo la opción de fama en este caso.

Lo que Carla ha tenido claro como un drama desde el principio es que le hagan fotos sin pedirle permiso: "Me parece super maleducado", ha confesado la actriz.

Por último, Maya le ha planteado una situación hipotética en la que un taxista le diese un guion para una serie de Atresmedia, a lo que ella ha comentado que "eso le encantaría", por lo que sería fama sin ninguna duda.

Por ahora no sabemos si algún día Carla Díaz planteará su propio guion para una serie o programa, pero, mientras tanto, puedes disfrutar de su entrevista al completo en atresplayer.