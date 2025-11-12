Ferrxn, sobre llevar el drag a lugares donde la cultura LGTBIQ+ no llega: "Es guay que vean el ejemplo, que se puede ser rural y LGBT"

Ferrxn ha sido la reina eliminada del séptimo programa de Drag Race España, y ha estado en directo en las redes para hablar de su paso por el concurso y de cómo ha vivido la experiencia, además de contar anécdotas que no conocíamos.

La reina nos ha contado cómo vivió su lipsync contra Alexandra. "Cuando estaba allí me hacía una ilusión", ha dicho, y es que ha confesado que ella en el programa quería vivirlo todo. "Te das cuenta de que formas parte de una maquinaria muy grande", ha asegurado.

El día que se emitió el programa, la reina vivió bien el capítulo a pesar de que en su cabeza pensaba que lo había hecho mal, y el lipsync también le gustó. "Me pareció muy divertido y me fui muy feliz", ha afirmado. Eso sí, le gustaría haber hecho el Roast, ha confesado.

En cuanto al reto de improvisación, Ferrxn ha contado que ella se dedica a eso y que ha trabajado en una productora de teatro durante 3 años haciendo improvisación de manera periódica con obras con las que además han ido a pueblos muy pequeños a actuar. "Es muy reconfortante ir a sitios donde la cultura LGTB no llega", ha asegurado.

Todo esto y mucho más en el directo completo de Ferrxn en la cuenta de Instagram de Drag Race España. Y ya puedes disfrutar del séptimo programa del concurso en atresplayer al completo.