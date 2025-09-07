Satín Greco, la madre de Drag Race España 5 que lleva el arte español por bandera: “¡Como una woman!”

La madre de la temporada 5 ha llegado a Drag Race España: ¡Satín Greco! Tiene 39 años y viene desde Torremolinos.

Su nombre viene de la película Moulin Rouge y su apellido, de su tía: Tina Greco, una gran transformista española. Sus referentes son las grandes folclóricas españolas.

“Lo mismo te hago un folclore español que te levanto la pierna hasta el hombro”, ha dejado claro. El inglés no lo lleva muy bien, pero hay una cosa que sí sabe decir: “¡Como una woman!”.

Satín tiene claro que es la nueva corona española porque ella es el arte español y lleva muchos años de carrera.

