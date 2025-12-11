El mensaje de Laca Udilla en el directo en las redes de Drag Race España: "Nuestra cultura es nuestra, España somos todas"

Laca Udilla, una de las cuatro finalistas de la quinta temporada de Drag Race España, ha estado en directo en las redes del programa para hablar sobre su paso por el concurso y cómo lo ha vivido ella.

La reina nos ha contado que dentro del programa se ha sentido arropada y apoyada en todo momento por todas sus compañeras. "Nunca sentí que fuera una competición", ha dicho Laca Udilla.

Además, ha confesado que todos los trajes que ha llevado al programa los ha diseñado ella y que incluso una semana antes de entrar al programa ya lo tenía todo hecho.

Para finalizar el directo, Laca Udilla ha mandado un mensaje contundente a sus seguidores. "Nuestra cultura es nuestra, España somos todas", ha afirmado.

