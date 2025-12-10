El próximo sueño por cumplir de Margarita Kalifata tras su paso por Drag Race España: "Yo quiero ganar un Goya"

Margarita Kalifata ha estado en directo en las redes de Drag Race España después de una Gran Final de infarto en la que luchó en el lipsync final por la corona frente a Satín Greco. La reina ha estado en directo en las redes del programa y hemos descubierto mucho más sobre su paso por el concurso.

Margarita nos ha contado que ella siempre está feliz porque le gusta que la gente que esté con ella se ría y se lo pase bien. "Para llorar y para penas ya hay tiempo", ha dicho.

En Drag Race España, la reina cordobesa ha cumplido un sueño, ha asegurado, ya que empezó a ver el concurso hace 10 años. "Me empezaron a entrar ganas", ha contado.

Una vez cumplido este sueño, ha contado Margarita, ya tiene muy claro cuál es su próxima meta: "Quiero ganar un Goya", ha afirmado.

