¡Qué comience el régimen de Laca Udilla! Repasamos sus mejores momentos hasta llegar a la final de Drag Race España

Laca Udilla llegó al taller de Drag Race España marcando el comienzo de una nueva era: su propio régimen. A partir de ese momento la reina ha destacado en retos y pasarelas, hasta llegar a la final del programa.

Eso sí, siempre manteniendo una personalidad muy marcada que ha hecho que los fans se enamoren de ella a lo largo de todo el concurso.

No te pierdas todos sus mejores momentos en el vídeo, y disfruta ya de la quinta temporada de Drag Race España, disponible en atresplayer.