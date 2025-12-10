Info Premium

Drag Race

Mejores momentos | Temporada 5

¡Qué comience el régimen de Laca Udilla! Repasamos sus mejores momentos hasta llegar a la final de Drag Race España

La reina es una de las cuatro finalistas que han luchado por la corona en la final de la quinta temporada. Descúbrelo al completo.

Sara Ruiz
Publicado:

Laca Udilla llegó al taller de Drag Race España marcando el comienzo de una nueva era: su propio régimen. A partir de ese momento la reina ha destacado en retos y pasarelas, hasta llegar a la final del programa.

Eso sí, siempre manteniendo una personalidad muy marcada que ha hecho que los fans se enamoren de ella a lo largo de todo el concurso.

No te pierdas todos sus mejores momentos en el vídeo, y disfruta ya de la quinta temporada de Drag Race España, disponible en atresplayer.

