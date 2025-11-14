atresplayer estrena el 14 de diciembre Los protegidos: Un nuevo poder y lanza su tráiler oficial

atresplayer estrenará el domingo 14 de diciembre la serie original Los Protegidos: Un nuevo poder título que llevarán los cinco nuevos capítulos de Los Protegidos. La serie presenta además el tráiler oficial, donde ya se ve en acción a sus protagonistas.

Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero retoman sus personajes como la familia Castillo. El elenco de la serie lo completan Gracia Olayo, Javier Mendo, Marta Torné, Emilio Buale, Raúl Mérida, José Sospedra y Carlotta Cosials, que continuarán en esta nueva temporada, junto a Angie Cepeda, que vuelve a encarnar su personaje original en la serie.

Además, Elena Furiase se une al elenco de la ficción en esta nueva temporada para ponerse en la piel de la agente de policía al frente de la investigación que se cierne sobre los Castillo. Junto a ella, se incorporan también Joan Solé, Pablo Grifé, Alba Ribas, Raúl Sanz y José Luis Alcobendas.

En la tercera temporada de Los Protegidos: Un nuevo poder un enemigo insólito pone en peligro la estabilidad de la familia Castillo. Max, un joven con un poder inédito en la serie, utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad, mientras los protagonistas se enfrentan a retos personales y familiares que pondrán a prueba su unidad y su vínculo como grupo.

Los Protegidos: Un nuevo poder es una producción de Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios y Boomerang TV. Montse García, Lucía Alonso-Allende, Diego del Pozo, Carlos García Miranda, Tomás Silberman, Laura Abril y Teddy Villalba son los productores ejecutivos de la serie. García Miranda lidera el equipo de guion del que forman parte Sancho Sánchez y Arturo Ruiz Serrano. La dirección corre a cargo de Oriol Ferrer y Roberto Montalbo.

atresplayer, plataforma española líder, afianza su posición de héroe local y referente de nuestro país, apostando por la producción propia y poniendo en marcha más proyectos de ficción y entretenimiento que ningún otro operador en España en los últimos tiempos. La ficción podrá verse más allá de nuestras fronteras a través de la versión internacional de atresplayer.

La familia Castillo al completo de nuevo, vuelve Jimena

Esta nueva temporada contará con la colaboración especial de Angie Cepeda, que regresa al universo de la ficción para volver a dar vida a Jimena, un personaje clave en las primeras entregas de la serie. Ejerció de “madre” de los Castillo y mantuvo una intensa relación con Mario antes de alejarse tras la visión premonitoria de su hija Blanca.

Junto a Jimena, regresa Blanca, su hija, interpretada en esta ocasión por Elvira Lara. Tras años escondida por el temor a una visión que predecía la muerte de los Castillo si permanecían juntos, Blanca ha aprendido a controlar sus poderes y será clave para ayudar a la familia a salvar la Navidad. También Eduardo Espinilla retoma su papel como Hugo, hermano de Leo y buen amigo de Lucas, con quien tenía una conexión especial.

Los Protegidos, un antes y un después en las series de ciencia ficción

Emitida de 2010 a 2012 en Antena 3, la serie logró una media de más de 3 millones de espectadores y lanzó al estrellato a unas jóvenes promesas.

La historia arrancó con un grupo de personas que se hacen pasar por una familia, los Castillo, con el objetivo de huir de una extraña organización que los busca llamada el Clan del Elefante. El motivo no es otro que los poderes sobrenaturales de muchos de sus miembros.

Ocultos como una verdadera familia, este equipo terminó queriéndose como si su fantasía fuese verdad. Sin embargo, el tiempo hizo que cada uno tomase un camino distinto.

En Los Protegidos: El regreso sus vidas se entrelazaron de nuevo. En Los Protegidos: A.D.N., la boda de Sandra y Culebra reúne de nuevo a la familia. Los Castillo se integran en la academia secreta A.D.N. para controlar sus poderes mientras enfrentan nuevas amenazas, teniendo incluso que vincular sus poderes para acabar con ellas. La familia, unida y más fuerte que nunca, vive uno de sus momentos más estables.