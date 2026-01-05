Mejores momentos / Capítulo 4
Lucía pilla a Cala con otra en el cuarto capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder
La pareja no estaba pasando por su mejor momento pero Lucía no se podía imaginar esto.
Lucía solo quería darle la buena noticia a Cala de que tenían una misión juntas. Pero al llegar al dormitorio se encontró con una escena que hubiese deseado no presenciar.
Carla y Nieves estaban besándose, Lucía completamente en shock abandonó la habitación. Y aunque Cala ha intentado justificarse el daño ya estaba hecho; "Ah, que no son cuernos. Es la polinización" le espetó Lucía.
