Los Protegidos: Un nuevo poder

¡Un personaje que vuelve!

Elvira Lara interpreta a Blanca la hija de Jimena en Los Protegidos: Un Nuevo Poder

Hablamos con la actriz para descubrir cómo regresa Blanca después de tantos años.

Elvira Lara nos cuenta cómo ha cambiado Blanca en estos años

Victoria Esquilas
Publicado:

Elvira Lara define a Blanca como una chica "valiente, creativa y empática". Algo que ya hemos podido ver en estos dos primeros capítulos.

El personaje regresa a la serie después de estar escondida junto a Jimena, su madre durante una larguísima temporada.

"Al principio estás un poco dudoso de si es buena o mala" nos confiesa la actriz, algo que solo podremos descubrir con el paso de los capítulos.

Disfruta de la entrevista completa dando al play y no te pierdas Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer.

