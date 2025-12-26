¡Un personaje que vuelve!
Elvira Lara interpreta a Blanca la hija de Jimena en Los Protegidos: Un Nuevo Poder
Hablamos con la actriz para descubrir cómo regresa Blanca después de tantos años.
Publicidad
Elvira Lara define a Blanca como una chica "valiente, creativa y empática". Algo que ya hemos podido ver en estos dos primeros capítulos.
El personaje regresa a la serie después de estar escondida junto a Jimena, su madre durante una larguísima temporada.
"Al principio estás un poco dudoso de si es buena o mala" nos confiesa la actriz, algo que solo podremos descubrir con el paso de los capítulos.
Disfruta de la entrevista completa dando al play y no te pierdas Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer.
Publicidad