Culebra quiere ampliar la familia con Sandra

Si hay algo que le pese a Culebra es no haber podido estar presente en el embarazo y los primeros años de la vida de Dora y ahora que su hija está ya "criada" tiene claro que sería buen momento para ampliar la familia. Disfrutar de todo el proceso y "arreglar" el pasado.

Sandra no daba crédito a lo que estaba escuchando, aunque se le escapó una pequeña sonrisa que decía más que cualquier palabra. Solamente puso una condición "sin prisa". "Si viene bien y si no también" apuntó Chispitas, algo que a Culebra no le quedó más remedio que aceptar.

