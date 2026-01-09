¡El domingo en atresplayer!
Se acerca el desenlace de Los Protegidos:Un Nuevo Poder
El domingo podremos disfrutar en atresplayer del último capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder
Publicidad
Tras cuatro capítulos disfrutaremos del último capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder. La ficción más esperada de atresplayer despide su temporada con un capítulo final cargado de emociones, revelaciones y el enfrentamiento que todos estamos esperando.
Este domingo, atresplayer estrena el episodio que pondrá punto y final a una de las temporadas más intensas de la saga de Los Castillo. Después de meses de giros inesperados, personajes nuevos, alianzas rotas y secretos desvelados, los protagonistas se enfrentarán a su mayor desafío en un capítulo que promete dejarnos sin aliento.
El último capítulo que estará en exclusiva en atresplayer es un episodio imprescindible que ningún seguidor de la serie puede perderse. Reúne a familia y amigos, prepara las palomitas y asegúrate de estar conectado porque el domingo todos estaremos hablando de ese final.
¿Cómo acabará todo? Solo hay una forma de descubrirlo. ¡Te esperamos en atresplayer!
Publicidad