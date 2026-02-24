Frodo, “sámbame” y cero rebeldía: el pasado secreto (y sorprendentemente moñas) de Ingrid García‑Jonsson

Ingrid García‑Jonsson, el torbellino que da vida a Rafaela, ha confesado entre risas que su adolescencia fue “sorprendentemente buena”, casi sospechosamente tranquila para alguien que hoy interpreta a un imán de caos. Según cuenta, su primer gran flechazo no fue un compañero de clase ni un cantante de moda, sino Frodo, el hobbit más sufrido de la Comarca.

Su otra gran devoción adolescente era musical: “Sámbame” de Un paso adelante. La escuchaba en bucle, coreografía incluida, como si el salón de su casa fuera un escenario de la serie.

Pese a esas pasiones intensas, Ingrid asegura que era una chica “muy buena, buenísima”, de las que no daban un solo problema. “Mi rebeldía llegó tarde”, dice, “pero llegó con ganas… y ahora se nota”.

La actriz reconoce que parte de ese contraste entre su adolescencia tranquila y su presente lleno de personajes desbordados es lo que hace que interpretar a Rafaela sea tan divertido. “Es como vivir la adolescencia que nunca tuve, pero con más purpurina y menos sentido común”.