La adolescencia de Aníbal Gómez: pellas pioneras y talento precoz para escaquearse

Aníbal Gómez asegura que fue “pionero” haciendo pellas, y lo cuenta con la tranquilidad de quien sabe que el delito ha prescrito.

Según él, era tan joven en el colegio que ni entendía por qué tenía que estar allí, así que decidió tomarse la educación obligatoria como una recomendación flexible.

Mientras otros aprendían a dividir, él aprendía a desaparecer sin dejar rastro. Un adelantado a su tiempo.

Con el tiempo, esas pellas legendarias se convirtieron en anécdotas que él mismo cuenta entre risas.

Y lo cierto es que, visto en perspectiva, no le fueron tan mal: de aquellas huidas nació parte del humor, la música y la imaginación que hoy lo definen. Al final, su adolescencia fue una mezcla de travesura, talento y escapismo artístico. Y oye, podría haber salido peor: al menos no incendió nada. O, por lo menos, no lo ha contado.