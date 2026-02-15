Info Premium

Rafaela y su loco mundo

¿Qué estás buscando?

Ya disponible

La BSO que convierte el caos delirante de Rafaela y su loco mundo en puro pop épico... ¡Ya disponible!

Llega como un estallido musical que condensa el espíritu más pop, surrealista y desquiciado de la serie.

La BSO que convierte el caos delirante de Rafaela en puro pop épico

La BSO que convierte el caos delirante de Rafaela en puro pop épicoatresplayer

Publicidad

Sandra Lázaro
Publicado:

La banda sonora de Rafaela y su loco mundo, ya está disponible en plataformas, y llega como un estallido musical que condensa el espíritu más pop, surrealista y desquiciado de la serie.

Enrique Borrajeros firma una partitura que mezcla electrónica ochentera, texturas orquestales y un pulso narrativo diseñado para enganchar desde el primer segundo, reflejando el mismo humor absurdo, la estética delirante y la imaginación desbordada que caracterizan la ficción creada por Aníbal Gómez.

Desde el inicio del proyecto, Borrajeros tuvo claro que la música debía respirar el caos divertido y la aventura continua del universo de Rafaela. “La serie abre la puerta a un mundo donde todo puede pasar, y la música tenía que jugar con esa libertad”, explica el compositor.

Esa premisa dio lugar a un sonido que combina nostalgia y modernidad, atravesado por arpegios electrónicos, melodías brillantes y una tensión juguetona que acompaña mansiones tenebrosas, viajes en el tiempo y humor chanante sin perder su identidad.

La BSO incluye también dos canciones diegéticas —Piel Doré y The Yayas and The Yayas— concebidas desde la preproducción para integrarse de forma orgánica en el rodaje.

“Tenían que sonar a un mundo propio, exagerado, pop y teatral… exactamente como la serie”, comenta Borrajeros.

Interpretadas por los propios actores, ambas piezas amplían la personalidad visual y cómica de Rafaela y su loco mundo, aportando color, ironía y un punto de diversión desprejuiciada que se ha convertido en sello del proyecto.

Sobre la sintonía, el compositor resume su intención en una frase: “Quería que sonara como si Giorgio Moroder se hubiera colado en un cuento barroco lleno de travesuras”. El resultado es un tema vibrante, con clavicordio, sintetizadores gruesos y un recurso de aceleración que culmina en un momento de caos controlado, muy alineado con la esencia de la serie.

Publicidad

Atresplayer Premium» Rafaela y su loco mundo