La BSO que convierte el caos delirante de Rafaela y su loco mundo en puro pop épico... ¡Ya disponible!

La banda sonora de Rafaela y su loco mundo, ya está disponible en plataformas, y llega como un estallido musical que condensa el espíritu más pop, surrealista y desquiciado de la serie.

Enrique Borrajeros firma una partitura que mezcla electrónica ochentera, texturas orquestales y un pulso narrativo diseñado para enganchar desde el primer segundo, reflejando el mismo humor absurdo, la estética delirante y la imaginación desbordada que caracterizan la ficción creada por Aníbal Gómez.

Desde el inicio del proyecto, Borrajeros tuvo claro que la música debía respirar el caos divertido y la aventura continua del universo de Rafaela. “La serie abre la puerta a un mundo donde todo puede pasar, y la música tenía que jugar con esa libertad”, explica el compositor.

Esa premisa dio lugar a un sonido que combina nostalgia y modernidad, atravesado por arpegios electrónicos, melodías brillantes y una tensión juguetona que acompaña mansiones tenebrosas, viajes en el tiempo y humor chanante sin perder su identidad.

La BSO incluye también dos canciones diegéticas —Piel Doré y The Yayas and The Yayas— concebidas desde la preproducción para integrarse de forma orgánica en el rodaje.

“Tenían que sonar a un mundo propio, exagerado, pop y teatral… exactamente como la serie”, comenta Borrajeros.

Interpretadas por los propios actores, ambas piezas amplían la personalidad visual y cómica de Rafaela y su loco mundo, aportando color, ironía y un punto de diversión desprejuiciada que se ha convertido en sello del proyecto.

Sobre la sintonía, el compositor resume su intención en una frase: “Quería que sonara como si Giorgio Moroder se hubiera colado en un cuento barroco lleno de travesuras”. El resultado es un tema vibrante, con clavicordio, sintetizadores gruesos y un recurso de aceleración que culmina en un momento de caos controlado, muy alineado con la esencia de la serie.