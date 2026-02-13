El “Quién es quién” más loco: el reparto de Rafaela y su loco mundo se desata antes del estreno

Los protagonistas celebran el lanzamiento del domingo en atresplayer con una partida delirante, pijamas incluidos y cero vergüenza. Cada actor con una carta de personaje pegada en la frente, sin saber quién era. Un juego: el quién es quién.

El caos fue inmediato. Algunos se venían arriba con preguntas imposibles. Otros lo acertaban a la primera.

Y por si la escena no fuera lo bastante surrealista, todo esto ocurrió en pijama. Batines, estampados imposibles, calcetines que pedían auxilio… el reparto apareció como si hubieran salido de una fiesta de pijamas a las tres de la mañana. El look comfy no ayudaba a adivinar nada, pero sí a que el ambiente fuera todavía más gamberro.

Al final, quedó claro que Rafaela y su loco mundo no solo promete caos en pantalla: el espíritu de la serie ya estaba desatado en la premier. Si así se ponen con una carta en la frente, el domingo en atresplayer puede ser dinamita.