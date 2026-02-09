"Formar parte de quien revolucionó el humor en España"

Rafaela y su loco mundo continúa entre escenas imposibles, diálogos con objetos y un equipo que ya ha aceptado su destino surrealista. El elenco nos cuenta cómo ha vivido el rodaje.

Aníbal Gómez y Ernesto Sevilla lideran esta odisea pop‑chanante donde cada toma es una ruleta rusa de absurdos.

El surrealismo y el humor más absurdo aterrizan en atresplayer con Rafaela y su loco mundo, una serie que sus propios protagonistas describen como “loquísima”, “bizarra” y “lo que ocurre cuando mezclas Las chicas de oro con El chavo del ocho”.

La plataforma estrenará esta comedia el próximo domingo, y ya avisa: no se hace responsable de los efectos secundarios de tanta mezcla de géneros.