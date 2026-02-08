Primer día de los Vicho en su nuevo colegio ¿en qué grupo encajarán los hermanos?

Luis, Carola, Teresa, Álex y Bea todavía se están acostumbrando a su nueva vida. Casa nueva, vida nueva y por supuesto cole nuevo.

El primer día de colegio es muy importante y más si es la primera vez que pisas ese centro. Conocer a los profesores, a tus nuevos compañeros y por supuesto a aquellos que se convertirán en tus amigos.

Y para hacer amigos tienes que encajar en alguno de los grupos que ya existen. Alex tiene claro a qué grupo quiere pertenecer. Los guays todavía no lo saben pero pronto tendrán un integrante más.

A Teresa esta vez parece que le ha poseído el espíritu de Carola y no quiere encajar porque lo ve “una tontería”. Carola está más de acuerdo que nunca con su hermana.

La pequeña Bea no tiene muy claro dónde tiene que ir y sin embargo Luis lo tiene cristalino, él se piensa pirar.