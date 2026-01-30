Mejores momentos | Capítulo 1
El método "Munch" infalible para padres en apuros
Los nuevos métodos de educación están bien pero a veces hay que recurrir a los tradicionales.
Ahora que Mateo se va a encargar principalmente de la crianza y educación de sus hijos quiere probar nuevos métodos, centrarse más en la educación consciente pero todavía no se ha visto en "plena crisis familiar".
Y es que para afrontar la sentada que han montado los Vicho en el salón van a tener que recurrir a métodos tan efectivos como tradicionales.
Después de que Helena llegara a la conclusión de que "con terroristas no se negocia" se percató de que ella sabía qué método podía funcionar; El método "Munch".
Sí, sí, inspirado en el autor de El Grito, seguro que ya sabes por dónde van los tiros…¡Revive aquí el momentazo o disfruta en atresplayer del primer capítulo de Padre no hay más que uno, la serie al completo!
