El reparto de La nena elige su comida andaluza favorita (y hay polémica)

El reparto de La nena ha demostrado que no solo saben moverse entre crímenes, venganzas y traumas emocionales: también saben meterse de lleno en el debate gastronómico más peligroso de Andalucía. Durante la promoción de la serie, el equipo se mojó —y algunos hasta chapotearon— al elegir entre gazpacho, salmorejo y ajoblanco.

Y sí, las opiniones han volado más rápido que un informe de la BAC.

Con el estreno fijado para el 12 de abril en atresplayer, el ambiente ya estaba caldeado, pero nada comparado con lo que se desató cuando se mencionó la palabra “salmorejo”. Hubo quien lo defendió como si fuera un derecho constitucional, mientras otros reivindicaron el gazpacho como la bebida oficial del verano… y del invierno, si hace falta. El ajoblanco, por su parte, tuvo menos votos pero más pasión: sus defensores son pocos, pero peligrosamente intensos.

Entre risas, pullitas y algún “esto no lo digas que me cancelan en Córdoba”, los actores dejaron claro que la gastronomía andaluza despierta emociones tan fuertes como cualquier caso de la Brigada. Cada plato tiene su historia, su textura y su bando, y el reparto no dudó en posicionarse sin miedo a las consecuencias.

Lo que está claro es que, si La nena tuviera un menú degustación, sería tan variado y contundente como su trama. Y viendo cómo se ponen cuando hablan de comida… casi da más miedo quitarles un cuenco de salmorejo que enfrentarse a La Red Púrpura.