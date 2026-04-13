Àngel Llàcer, sobre uno de sus momentos más duros: “Morirme no me daba pena”

Maya Pixelskaya, presentadora de Una vuelta más, consigue rascar más allá del personaje y gran showman de la televisión que es Ángel Llàcer para descubrir al verdadero Llàcer: un auténtico koala y alguien que vio la muerte de cerca. Llàcer habla abiertamente sobre ello en el programa: “Morirme no me daba pena”, confiesa asegurando que fue una “buena experiencia” porque le ha conectado más al amor.

Entre anécdotas increíbles, confesiones inesperadas… y una mentira, también aparece su versión más desconocida: la calma de su casa, su círculo cercano y una copa de vino.

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