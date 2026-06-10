Lucía Martín Abello en Una Vuelta Más: “Hay algo de la situación actual que genera mucho miedo”

La actriz de ‘La Nena’, durante la entrevista reflexionó sobre la necesidad de que cada individuo construya su propio pensamiento crítico al llegar a la adultez, desvinculándose de los discursos heredados del entorno familiar.

La conversación también abordó el temor que existe en el ámbito público a posicionarse políticamente por miedo a represalias o a perder oportunidades laborales. Frente a este silencio generalizado, Lucía defendió la honestidad con uno mismo y sus valores como la única vía para "irse a dormir con la conciencia tranquila".

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