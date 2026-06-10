Una vuelta más
Lucía Martín Abello en Una Vuelta Más: “Hay algo de la situación actual que genera mucho miedo”
En la última entrega de Una Vuelta Más, la actriz Lucía Martín Abello se sinceró con Maya Pixelskaya en una charla marcada por el compromiso social y la madurez ideológica.
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La actriz de ‘La Nena’, durante la entrevista reflexionó sobre la necesidad de que cada individuo construya su propio pensamiento crítico al llegar a la adultez, desvinculándose de los discursos heredados del entorno familiar.
La conversación también abordó el temor que existe en el ámbito público a posicionarse políticamente por miedo a represalias o a perder oportunidades laborales. Frente a este silencio generalizado, Lucía defendió la honestidad con uno mismo y sus valores como la única vía para "irse a dormir con la conciencia tranquila".
Disfruta de su visita al completo en el último episodio de Una vuelta más,
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