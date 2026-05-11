Pilar Vidal se sincera sin filtros: complejos, comida y una lucha muy personal con la obesidad

En el último programa de Una Vuelta Más recibimos a Pilar Vidal, la periodista valenciana que lleva años demostrando dentro de la profesión que es un auténtico todoterreno. La reconocerás por haberla escuchado en la radio, aunque posiblemente también te suene de haberla visto en programas de televisión como Y ahora Sonsoles donde es colaboradora de manera recurrente.

Llega a nuestro videopodcast sin filtros, tan carismática como siempre y con ganas de hablar de todo. La periodista reflexiona sobre la importancia de construir una relación sana con la comida, aprender a gestionar los complejos desde edades tempranas y visibilizar la obesidad como una enfermedad real.

Además, reivindica la necesidad de apoyar y respetar los tratamientos médicos destinados a las personas que verdaderamente los necesitan.

Disfruta de su visita al completo en el último episodio de Una vuelta más, ya disponible en atresplayer .