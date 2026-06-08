Lucía Martín Abello sobre 'La Nena': “Hemos hecho una burrada”

Al inicio de la temporada veremos a una Chesca volcada por completo en el trabajo, intentando pasar página tras el horror vivido en 'La Red Púrpura'. Sin embargo, tapar las heridas no funciona para siempre: el peso de los abusos y las secuelas psicológicas estallarán entre el segundo y el tercer capítulo, provocando un giro drástico y sobrecogedor en la trama.

Lucia Martín Abello se sincera sobre lo duro que es el proceso, confesando que la sensibilidad de los temas tratados hace que sea un rodaje "muy arduo" y que, muchos días, le resulta imposible desconectar al llegar a casa. A pesar de la exigencia, la actriz se muestra muy orgullosa y emocionada con el resultado: "Hemos hecho una burrada. La tercera temporada es preciosa, lo hemos dado todo y es el cierre que los personajes merecen".

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