Lo más loco del fandom Mafin y la advertencia de Alba Brunet: "Se viene el Dragon khan"

Alba Brunet llega al ya bautizado por Pilar Vidal como “el afterhour de atresplayer” para dejarse sorprender por la máquina de bolas de Maya Pixelskaya.

En Una vuelta más, la actriz lo cuenta todo sobre el esperado regreso de Fina a Sueños de Libertad, toda una revolución para una comunidad de fans internacional entregada al fenómeno Mafin. Alba desvela las locuras más surrealistas que ha vivido gracias a este shippeo mientras Maya (posiblemente la mayor friki del multiverso) alucina.

Entre anécdotas de rodaje, horquillas convertidas en trending topic, miradas de asco y su fascinación por los fetos, la actriz mallorquina se enternece al hablar de sus abuelos.

Alba se despide por todo lo alto abriendo un melón inesperado: “Cleopatra era Mafin”