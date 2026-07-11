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Mejores momentos | Capítulo 6

Prieto echa en cara a Calatrava su traición tras ser detenidos

En el furgón de los Mossos, ha confesado no haber imaginado nada de lo ocurrido.

Prieto echa en cara a Calatrava su traición tras ser detenidos

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Victoria Esquilas
Victoria Esquilas
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Tras la detención, y en el furgón policial de camino a la cárcel, Prieto ha reprochado a Calatrava que le haya traicionado. “Nunca me lo hubiera imaginado”, le ha confesado.

Una detención que se ha producido después de que Olmedo y Calatrava hayan colaborado para comunicar a los agentes dónde se encontrarían y a qué hora para que se pudiera acabar con la fuga.

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