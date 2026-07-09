Todo lo que falló en el caso de Calatrava y Prieto según Moyano: "Merecían otra oportunidad"

El final de la historia de Mateo Calatrava y Juan José Prieto no ha sido fruto de la casualidad para la inspectora Moyano, sino que se ha producido por una cadena de fallos cometidos por varias partes.

"Falló todo", ha asegurado: la sociedad, por no sacar del barro a los protagonistas; el sistema penitenciario, al permitir que Calatrava se convirtiera en un pistolero; los Mossos d’Esquadra, al cometer más errores de los tolerables; y también el propio Calatrava al pensar que podía cambiar a Prieto.

"Merecían otra oportunidad", ha dejado claro la inspectora.

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