Calatrava se quita la venda y le recrimina la verdad a Prieto: “Yo no sé quién eres”

Desde el tiroteo en el bosque las cosas no están bien entre Prieto y Calatrava algo que Mateo reconfirmó al escuchar por la radio las últimas noticias sobre su fuga. La policía había encontrado a la chica que supuestamente Prieto había soltado en el bosque, lejos de ellos, para que la policía tardase en encontrarla.

Una vez más, Prieto le había mentido. Acababa de escuchar por la radio que la joven había sufrido una agresión sexual, la gota que colmó el vaso para Calatrava.

Completamente furioso estalló contra su compañero. “No sé quién coño eres” le espetó Calatrava. “No me has dejado morir como un perro y me has dado fuerzas para vivir” continuó Mateo pero la realidad es que no conocía realmente a su compañero y los acontecimientos más recientes le animaban a no querer saber quién era realmente.