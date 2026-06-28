Prieto vuelve a perder los papeles en el quinto capítulo de 33 Días

Prieto y Calatrava estaban acorralados, los mossos sabían que los fugitivos se encontraban en la sierra de Collserola era cuestión de días quizás horas que los agentes dieran con ellos.

Por eso ambos coincidían en que tenían que salir de allí, Prieto añadiría una coletilla a ese propósito. “Salir de allí como fuera”. Y en estos cinco capítulos nos hemos dado cuenta de que Prieto no vacila con eso, a él nada le puede frenar.

En mitad de la noche los presos se pusieron en marcha y, para su sorpresa, se encontraron con un coche en pleno bosque. Una pareja de chicos jóvenes que tuvieron la desgracia de cruzarse con ellos. Asustados, intentaron huir, pero Prieto no pensaba dejar escapar la oportunidad de conseguir un coche.

Sus actos hicieron despertar a Calatrava quien se dio cuenta de que no sabía a quién tenía al lado y que en realidad era un “monstruo”.

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