La advertencia de Olmedo a Prieto: “Si quieres salir vivo de esta haz lo que te dije”

La imprudencia de Prieto les va a salir caro. De la comodidad que estaban disfrutando en el piso que les había dejado Olmedo a sobrevivir en el bosque. Y esa no era la única mala noticia. Del vuelco que tenían previsto para poder disfrutar de su vida soñada se pueden ir olvidando.

“La vida que llevamos está llena de riesgos” le espetó Prieto a Olmedo, a lo que este contestó que sí pero que cada uno “corre con los suyos”. “No me hagas pagar tus facturas” sentenció.

Desde luego que la relación entre Prieto y Olmedo no está pasando por su mejor momento. El cómplice de Prieto y Calatrava tiene claro que los fugados se lo han puesto “a huevo” a los mossos y pronto tirando del hilo darán con él.

Así que lo mejor que puede hacer es desmarcarse de ellos, alejarse unos días y como ha prometido, volver a por ellos cuando de “esquinazo a la policía”.

Pero Olmedo no podía dejar pasar la oportunidad, antes de marcharse le lanzó una advertencia a Prieto; “Si quieres salir vivo de esta haz lo que te dije”.