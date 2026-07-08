El inicio y el fin de la fuga de Prieto y Calatrava detrás de cámaras

Durante los seis capítulos de 33 Días hemos tenido varias escenas que van a ser difíciles de olvidar, por la interpretación de los actores, por la trama o por la acción que nos ha tenido pegados a la pantalla.

El tiroteo que precedió a la fuga de Prieto y Calatrava es una de ellas. El momento de su detención inevitablemente es otro. Blanca Parés la actriz que da vida a Irene a la cual tuvimos muy presente en ambas escenas nos cuenta cómo fue rodarlo.

Algo que de entrada define como "muy divertido" porque "no siempre te encuentras con una serie así". Reconoce que aunque es "divertido por ser diferente" también tienes mucha "presión" ya que ese tipo de escenas no se pueden repetir las veces que quieras.