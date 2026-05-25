Carles Porta estrena su primera ficción: "33 días es una historia de fuga, persecución y un amor autoprohibido"

Carles Porta, referente del true crime en Catalunya, presenta 33 Días, su primera incursión en la ficción. La serie narra la historia de dos presos que se fugan de la cárcel y está inspirada en el caso real de Brito y Picatoste, conocidos en la ficción como Prieto y Calatrava.

La premisa arranca con una pregunta: ¿por qué un preso que está a punto de quedar en libertad decide ayudar a fugarse a otro al que le quedan 30 años de condena? La respuesta, según el propio Porta, apunta a un vínculo profundo e inesperado. "Es una relación de un cierto amor autoprohibido", explica el creador, que describe la serie como la historia de la fuga y la persecución de los fugados.

Aunque la serie bebe de hechos reales, Porta reconoce que el equipo ha tomado licencias narrativas. "Nos hemos inventado cosas, evidentemente, pero la inmensa mayoría está basada en los hechos conocidos", señala. Una fidelidad a la realidad que, según él, es parte del ADN del proyecto. "Surgimos del mundo del true crime, del mundo de la realidad, y con esta ficción nos vamos al mundo de la ficción, pero sin perder los componentes naturales y reales que dan credibilidad a una historia."

33 días estará disponible a partir del 7 de junio en Atresplayer.