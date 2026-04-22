Francesc Garrido y el reto de ser Buendía: "Somos muy diferentes y ha sido muy lindo poder interpretarlo"

Francesc Garrido vuelve a interpretar al forense Buendía en La nena y reconoce que este papel le obliga a moverse en un territorio poco habitual para él. “Es muy diferente a mí y es muy lindo entrar ahí”, comenta, subrayando el atractivo de encarnar a alguien tan distante de su propia forma de ser.

Buendía es un profesional minucioso y paciente, capaz de reconstruir historias a partir de las marcas que encuentra en los cadáveres. Su investigación lo lleva esta temporada a descubrir un simbolismo inquietante que remite a los orígenes de una antigua y radicalizada concepción religiosa, clave para entender el funcionamiento de la llamada red púrpura.

El personaje también muestra una faceta más íntima al acompañar a Zárate en su proceso de desenganche. Lo hace con discreción, sin que nadie del equipo lo sepa y sin pedir explicaciones, un gesto que revela su talante conciliador y su capacidad para sostener a los demás sin hacer ruido.

Pero incluso alguien tan prudente puede verse empujado más allá de sus límites. Garrido adelanta que Buendía acabará cruzando una línea roja cuando la vida de Mariajo esté en peligro, un giro que promete tensar la trama y mostrar hasta dónde puede llegar un hombre que, bajo su calma, esconde una determinación férrea.