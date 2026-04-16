“El equilibrio de la BAC va a pender de un hilo”, avanza el reparto de La nena

La nueva temporada de La nena llega con un ambiente más tenso que nunca dentro de la BAC. Ya disponible en atresplayer. El elenco coincide en que el equipo arranca completamente desbordado, atrapado entre la presión del caso y las consecuencias emocionales que arrastran desde la temporada anterior. “Hay una parte que, para hacer justicia, te obliga a convertirte en un monstruo”, reconoce uno de los intérpretes, adelantando el tono oscuro que marcará los nuevos episodios.

Esa tensión se traduce en un clima casi irrespirable dentro de la Brigada. Los actores hablan de un “fuego cruzado” que se origina entre los propios miembros del equipo, fruto de decisiones difíciles, secretos que empiezan a pesar y líneas éticas que cada vez se difuminan más. La BAC, acostumbrada a trabajar como un bloque, se enfrenta ahora a su mayor prueba interna.

Las diferencias de criterio se vuelven inevitables. “Va a haber roces, diferentes posturas de ver las cosas”, explica el reparto, que insiste en que esta temporada profundiza en la fragilidad de los vínculos que sostienen al grupo. Cada personaje se verá obligado a posicionarse, y esas elecciones marcarán el rumbo de la investigación y de sus propias relaciones.

El resultado es un equipo al límite, donde la desintegración parece una amenaza real. “El equilibrio de la BAC va a pender de un hilo”, resumen los actores, dejando claro que la tensión no solo vendrá del caso, sino de la lucha interna por mantener unido un equipo que, por primera vez, empieza a resquebrajarse.