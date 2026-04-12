Chesca da caza a Cardona: una captura clave que reabre el mapa criminal

La trama de La nena se intensifica con la persecución de Cardona, uno de los nombres más escurridizos vinculados a la red criminal que rodeaba a Miguel Vistas. Chesca se convierte en la punta de lanza de esta operación, decidida a encontrar al colombiano que desapareció misteriosamente antes de que la policía pudiera detenerlo. Su búsqueda abre un nuevo frente en una investigación ya marcada por giros inesperados.

La clave llega de la mano de Antoñito El Guapo, un delincuente habitual que, movido por sus propios intereses, ofrece información crucial sobre el paradero de Cardona. Sus pistas sitúan al fugitivo en un entorno donde las alianzas cambian rápido y la lealtad tiene un precio. Para la BAC, cada dato es oro, pero también una puerta a un territorio donde nada es lo que parece.

Cardona no es un fugitivo cualquiera: coincidió en prisión con Miguel Vistas, el autor intelectual de los crímenes que sacudieron a la familia Macaya. Su desaparición justo antes de ser capturado lo convierte en una pieza clave para entender hasta dónde llega la red que operaba desde las sombras. Su silencio, voluntario o forzado, es una amenaza latente.

Con Chesca al frente, la operación se convierte en una carrera contrarreloj. La captura de Cardona podría desvelar conexiones ocultas, abrir nuevas líneas de investigación y, quizá, acercar a la BAC a la verdad sobre la estructura criminal que lleva años moviendo los hilos. En La nena, cada paso hacia él es también un paso hacia un peligro mayor.