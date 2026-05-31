La trilogía de La novia gitana ya está completa en atresplayer y celebra su final con un pase especial para fans

La trilogía basada en el universo de Carmen Mola ya puede verse íntegramente en atresplayer, y su final se celebró por todo lo alto.

Con el estreno del último capítulo de La Nena, la plataforma reunió a parte del equipo creativo y a un grupo de seguidores para vivir juntos un pase especial que marcó el cierre de una de las ficciones más intensas del thriller español.

La expectación era máxima: el broche final de una historia que ha mantenido en vilo a miles de espectadores.

El evento contó con la presencia del director Paco Cabezas, responsable de la puesta en escena de esta última entrega, así como de las protagonistas Nerea Barros, que interpreta a Elena Blanco, y Lucía Martín Abello, que da vida a Chesca. Los tres compartieron impresiones, anécdotas de rodaje y la emoción de ver cómo el público reaccionaba en directo al capítulo 8, uno de los más intensos y decisivos de toda la saga.

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