Nuria González desvela la mente oscura de Rocío Narváez, La Madre

Nuria González habla sin rodeos sobre el personaje más inquietante de La Nena: Rocío Narváez, La Madre, la mujer que sostiene los hilos de la Red Púrpura desde el convento donde se oculta. Ya tienes disponible la serie en atresplayer.

Según la actriz, interpretar a esta figura ha sido “entrar en una mente perversa, fría y absolutamente convencida de su misión”.

La serie muestra cómo, pese a su aparente retiro espiritual, La Madre sigue moviendo cada pieza con precisión quirúrgica.

La actriz explica que el poder de Rocío Narváez reside en su sofisticado sistema de control, un entramado psicológico que mantiene a sus apóstoles obedeciendo sin cuestionar.