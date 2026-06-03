Lucía Martín Abello: “No pienso despedirme de Chesca”

Entra en la sala como quien regresa de un lugar del que no se vuelve del todo.

Lucía Martín Abello habla de Chesca como si hablara de alguien que existe fuera de ella, pero también como si la llevara tatuada bajo la piel. "No pienso despedirme de ella", aclara.

Personajes que no sean la versión amable de lo que se espera de una mujer

Hay personajes que te piden que los sostengas. Y otros que te obligan a sostenerte tú para no romperte. En La Nena (ya disponible en atresplayer), la actriz se enfrentó a uno de esos últimos: una mujer que avanza a golpes de supervivencia y que pasa sin pedir permiso.

La preparación del personaje fue un territorio áspero. No hubo romanticismo, solo trabajo y fuerza física.

En la conversación aparece una idea que atraviesa: la importancia de contar historias que rompan lo establecido, que no pidan permiso para ser incómodas.

Cuando habla del final de la trilogía, Martín Abello baja la voz. No es tristeza, es otra cosa: una especie de gratitud feroz. Se emociona: “Hay personajes que te dejan algo que no se va."

Y una entiende, al escucharla, que hay papeles que no terminan cuando se apagan las cámaras: siguen respirando en quien las encarnó.