Chesca regresa marcada por las sombras: así es la nueva etapa del personaje de Lucía Martín

Chesca ya no es la misma desde que cayó en manos de la organización. La inspectora, interpretada por Lucía Martín, vuelve profundamente transformada, atrapada en un estado de perturbación constante donde el fantasma de Dimas distorsiona su realidad.

Su mente se ha convertido en un territorio inestable, donde los límites entre lo vivido y lo imaginado se desdibujan.

Aunque no recuerda con claridad lo que ocurrió durante su encierro, su cuerpo conserva las marcas de aquel horror. Son cicatrices que hablan por ella, que la obligan a enfrentarse a un pasado que su memoria intenta ocultar. Entre destellos fragmentados y sensaciones que no logra ordenar, Chesca empieza a reconstruir la verdad de lo que le hicieron.

Esta temporada, el personaje se adentra en una búsqueda visceral, impulsada por la necesidad de entender quién es ahora y qué quedó de la mujer que fue antes de la tortura. Su viaje promete ser uno de los más intensos y oscuros de la saga, revelando capas nuevas de una inspectora que lucha por recuperar su identidad mientras el peligro sigue acechando.