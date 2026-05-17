Zárate se la juega: “El lobo aquí soy yo”

El capítulo 6 de La Nena deja uno de sus momentos más tensos cuando Zárate decide plantarse ante el clan Macaya, el mismo que lleva tiempo chantajeándolo y empujándolo al límite.

Lejos de ceder, el inspector opta por una estrategia inesperada: enfrentarlos con un cuento que todos conocen, pero contado a su manera.

La atmósfera se carga de electricidad cuando menciona la historia de Pedro y el lobo, solo para rematar con una frase que congela el aire: “El lobo aquí soy yo”.

Este giro no solo revela la presión que arrastra Zárate, sino también su determinación por romper el círculo vicioso en el que lo han atrapado. El personaje, acorralado y consciente de que cada movimiento puede ser el último, decide apostar todo a una jugada que mezcla valentía, desesperación y un punto de locura calculada. Es un momento que redefine su papel dentro de la trama y lo coloca en un terreno mucho más oscuro.