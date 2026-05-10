Rosario, el refugio inesperado de Chesca: “Hayas hecho lo que hayas hecho allí bien hecho está, por ti y por mi”

Cuando Chesca acude al prostíbulo de Santiesteban, encuentra en Rosario algo que no esperaba: un lugar seguro. La mujer la acoge sin dudar, ofreciéndole un espacio donde descansar y recomponerse. Su presencia se convierte en un bálsamo para la inspectora, que llega herida tanto por fuera como por dentro.

Rosario se revela como una especie de ángel protector, alguien capaz de ver más allá de la coraza de Chesca. No solo cura sus heridas físicas, sino que también intuye las emocionales, esas que la inspectora arrastra desde hace tiempo. Su mirada, marcada por la experiencia, reconoce en la de Chesca un sufrimiento familiar.

A lo largo de su conversación, Rosario deja entrever que su propia vida ha estado llena de golpes y cicatrices. Esa historia compartida, aunque no se verbalice del todo, crea un vínculo inmediato entre ambas. La comprensión nace sin necesidad de explicaciones, como si las dos hablaran un idioma que solo quienes han sufrido pueden entender.

La frase que Rosario le dedica resume esa conexión profunda: “Hayas hecho lo que hayas hecho allí, bien hecho está, por ti y por mí”. Con esas palabras, le ofrece a Chesca algo que pocas veces recibe: absolución, empatía y un abrazo simbólico que la sostiene en uno de sus momentos más oscuros.