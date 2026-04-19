Elena sufre un atentado tras recibir el alta médica

Elena había recibido el alta médica pocas horas antes cuando, durante su traslado al psiquiátrico, el vehículo en el que viajaba fue embestido en un ataque premeditado. Pese al impacto y el caos generado, la inspectora consiguió salir ilesa, un desenlace que el equipo considera casi milagroso dadas las circunstancias del atentado.

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque no fue un acto aislado, sino un movimiento calculado para silenciarla o desestabilizar la investigación en curso. La secuencia de los hechos y la precisión del golpe refuerzan la idea de que alguien ha decidido dar un paso adelante y elevar el nivel de amenaza.

Fuentes cercanas al caso aseguran que este atentado podría ser solo el comienzo. “Ha empezado la cacería”, señalan, subrayando que el entorno de Elena también podría estar en riesgo. Con el enemigo moviendo ficha y la tensión en aumento, la investigación entra en una fase crítica en la que cada decisión será determinante.