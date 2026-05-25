El making of de La Nena muestra cómo la BAC se prepara para su momento más crítico

El making of del nuevo episodio de La Nena revela la tensión que se vive dentro de la BAC en uno de los momentos más delicados de la temporada.

Los integrantes del equipo se reúnen para decidir cómo afrontar la situación, conscientes de que cada movimiento puede acercarlos o alejarlos de la verdad.

Las cámaras del detrás de cámaras muestran un ambiente cargado de dudas, desgaste emocional y la sensación de que el tiempo se agota.

Mientras tanto, la BAC continúa su propia búsqueda siguiendo un camino distinto al de Chesca. El making of muestra cómo el equipo avanza entre pistas contradictorias, guiados por la intuición y la experiencia, pero también marcados por las pérdidas que arrastran desde temporadas anteriores. La serie subraya ese desgaste a través de miradas, silencios y decisiones que revelan las grietas internas del grupo.

El material detrás de cámaras también destaca la tensión narrativa que se construye a medida que ambas investigaciones —la de Chesca y la de la BAC— avanzan en paralelo. Sin que ninguno de los dos frentes lo sepa, sus trayectorias se están acercando peligrosamente. El equipo técnico explica cómo se rodaron estas escenas para transmitir esa sensación de inevitabilidad, como si todos caminaran hacia un choque anunciado.