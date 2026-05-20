Así se rodó el duelo más intenso entre Chesca y Cardona en La Nena

El rodaje del capítulo 3 de La Nena dejó una de las secuencias más intensas de la temporada: el momento en el que Cardona cae en manos de Chesca.

El making of muestra cómo el equipo trabajó para capturar la crudeza emocional del enfrentamiento, una escena que marca un antes en el personaje de Chesca y en el rumbo de la investigación.

En las imágenes del detrás de cámaras se aprecia la concentración del equipo y la precisión con la que se preparó cada plano.