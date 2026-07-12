Moyano ha ido al despacho de García para hablar con él y se ha llevado una sorpresa al ver que estaba recogiendo sus cosas. “He dimitido”, ha confesado, tras considerar que un trabajo así no es para él y especialmente tras el caso de Prieto y Calatrava.

La inspectora ha confesado que ella también ha pensado en dejarlo, pero García la ha vuelto al sorprender al decirle que la ha propuesto a ella como sustituta.

¿Aceptará el cargo?