24 horas con Maya Pixelskaya en su última grabación de la temporada de Una vuelta más

Maya Pixelskaya no quiso irse de la primera temporada de Una vuelta más con un adiós discreto. Para nada. Su último día fue una mezcla entre despedida, fiesta improvisada y pequeño motín emocional. Desde el minuto uno dejó claro que no pensaba comportarse: si había que liar algo, se iba a liar. Y vaya si se lió.

El formato, conocido por convertir entrevistas en un parque de atracciones emocional, se transformó en un terreno de juego perfecto para Maya. Entre bromas internas, confesiones que nadie esperaba y algún comentario que hizo sudar al equipo de realización, la presentadora repasó sus momentos favoritos del programa… y también los más surrealistas. Porque si algo define a Maya es que nunca se guarda nada, ni siquiera el día que se marcha.

La famosa máquina de bolas, ese artefacto que decide el destino de cada entrevista, también quiso despedirse a lo grande. En su último día parecía poseída: preguntas imposibles, retos absurdos y bolas que salían disparadas como si tuvieran vida propia. Maya, lejos de asustarse, se vino arriba. Cada bola era una excusa para soltar una verdad incómoda, una risa contagiosa o un comentario que dejaba al invitado sin saber si reír o pedir ayuda.

Entre carcajadas, abrazos y un ambiente de “esto no se acaba nunca”, Maya Pixelskaya cerró su etapa en Una vuelta más como solo ella sabe: sin filtros, sin drama y con un caos delicioso que resume a la perfección su paso por el programa. Una despedida gamberra, divertida y totalmente fiel a su estilo emperador.