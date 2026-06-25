La gamberra anécdota con la que Marina Baeza aprobó un examen: “Ya apuntaba maneras de actriz”

¡Despedimos la temporada por todo lo alto! Maya Pixelskaya se enfrenta a una misión casi imposible: vaciar de una vez por todas la máquina de bolas. Para conseguirlo, Una vuelta más tira la casa por la ventana con un doblete de lujo: Carla Flila y Marina Baeza, protagonistas de Una novia por vacaciones, que llegan para dar la bienvenida al verano con una serie romántica, divertida y muy veraniega que apuesta por el formato en vertical.

Carla y Marina confiesan algunos de los secretos del rodaje. Para Carla, esta serie ha sido su primera experiencia como actriz y también el lugar donde se ha dado el primer beso hetero de su vida. Sin embargo, Marina ya apuntaba maneras desde el colegio: aprobó un examen "arrugado" tirando de ingenio e interpretación, pura rebeldía que nada tiene que ver con una Carla incapaz hasta de contar una mentira piadosa.

Si algo nos deja este cierre de temporada es la certeza de que Marina y Carla tienen mucho que contar y tanta química fuera como dentro de la pantalla; que Maya sigue escondiendo más frikadas de las que pensábamos; y que esta temporada, repleta de invitados molones, nos lo ha puesto muy difícil para decir adiós. ¡Nos vemos pronto!