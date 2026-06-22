Una vuelta más
El ritual nocturno de Carla Flila, así es su lado más friki
La invitada de Una vuelta más y protagonista de Una novia por vacaciones, Carla Flila, ha desvelado su faceta más inesperada. La actriz e influencer ha confesado que, cuando cae la noche, saca su lado más friki con una peculiar rutina no apta para citas.
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¡Despedimos la temporada por todo lo alto! Maya Pixelskaya se enfrenta a una misión casi imposible: vaciar de una vez por todas la máquina de bolas. Para conseguirlo, Una vuelta más tira la casa por la ventana con un doblete de lujo: Carla Flila y Marina Baeza, protagonistas de Una novia por vacaciones, que llegan para dar la bienvenida al verano con una serie romántica, divertida y muy veraniega que apuesta por el formato en vertical.
Entre bolas y preguntas descubrimos que Carla tiene carnet de camión y de carretilla, recuerda la época en la que sentía que no encajaba en ninguna parte y muestra una faceta que pocos conocen: sus peculiares rituales antes de irse a dormir, una rutina de lo más particular que no deja indiferente a nadie.
Si algo nos deja este cierre de temporada es la certeza de que Marina y Carla tienen mucho que contar y tanta química fuera como dentro de la pantalla; que Maya sigue escondiendo más frikadas de las que pensábamos; y que esta temporada, repleta de invitados molones, nos lo ha puesto muy difícil para decir adiós. ¡Nos vemos pronto!
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