El ritual nocturno de Carla Flila, así es su lado más friki

¡Despedimos la temporada por todo lo alto! Maya Pixelskaya se enfrenta a una misión casi imposible: vaciar de una vez por todas la máquina de bolas. Para conseguirlo, Una vuelta más tira la casa por la ventana con un doblete de lujo: Carla Flila y Marina Baeza, protagonistas de Una novia por vacaciones, que llegan para dar la bienvenida al verano con una serie romántica, divertida y muy veraniega que apuesta por el formato en vertical.

Una novia por vacaciones | Flooxer

Entre bolas y preguntas descubrimos que Carla tiene carnet de camión y de carretilla, recuerda la época en la que sentía que no encajaba en ninguna parte y muestra una faceta que pocos conocen: sus peculiares rituales antes de irse a dormir, una rutina de lo más particular que no deja indiferente a nadie.

Si algo nos deja este cierre de temporada es la certeza de que Marina y Carla tienen mucho que contar y tanta química fuera como dentro de la pantalla; que Maya sigue escondiendo más frikadas de las que pensábamos; y que esta temporada, repleta de invitados molones, nos lo ha puesto muy difícil para decir adiós. ¡Nos vemos pronto!