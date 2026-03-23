Lola Lolita presenta Pyjamada, ¡una house party sin límites!

Lola Lolita, la influencer más top de nuestro país y la reina de las pyjamadas, llega a Una vuelta más dispuesta a reírse bien alto, descubrir sus frikadas, hablar de sus pasiones y confesar sus traumas. Y es que Maya Pikelskaya no ha dejado de girar la máquina de bolas hasta descubrirlo todo sobre nuestra décima invitada.

Así presentaba Lola Lolita su nuevo formato en el atresplayer Day; el gran evento de la plataforma de Atresmedia celebrado en Gran Canaria donde se presentaron los nuevos formatos que formarán parte de su gran catálogo de contenidos.