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Una vuelta más

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Lola Lolita presenta Pyjamada, ¡una house party sin límites!

La creadora de contenido cuenta en Una vuelta más cómo será su nuevo formato para atresplayer: Pyjamada, una auténtica fiesta de pijamas con muchos rostros conocidos donde puede pasar cualquier cosa.

Lola Lolita en Una vuelta más

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Lola Lolita, la influencer más top de nuestro país y la reina de las pyjamadas, llega a Una vuelta más dispuesta a reírse bien alto, descubrir sus frikadas, hablar de sus pasiones y confesar sus traumas. Y es que Maya Pikelskaya no ha dejado de girar la máquina de bolas hasta descubrirlo todo sobre nuestra décima invitada.

Así presentaba Lola Lolita su nuevo formato en el atresplayer Day; el gran evento de la plataforma de Atresmedia celebrado en Gran Canaria donde se presentaron los nuevos formatos que formarán parte de su gran catálogo de contenidos.

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